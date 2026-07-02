개그우먼 김지민이 김준호의 장난에 솔직한 심경을 표출하고 있다. / 사진=김지민 SNS

사진=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 김준호와 시끌벅적 신혼 일상을 공유했다.김지민은 2일 자신의 인스타그램에 "남자들은 왜 저럴까... 저러려고 태어났나, 태어난 김에 저런 걸까..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김지민이 김준호와 밖에서 식사를 즐기고 있는 모습. 영상을 찍는 김지민의 카메라를 향해 김준호는 얼굴을 세 차례 들이밀었다.처음에 "하지 마라"라며 경고하던 김지민은 김준호의 장난이 계속되자 "진상", "짜증나" 등 감정을 숨기지 않았다. 이후 자신의 SNS 스토리에 "남자 수명 짧은 이유"라는 추가 글을 덧붙였다.한편 김지민은 KBS 개그맨 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞날을 축하했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr