그룹 에스파의 일본 첫 미니앨범 'KISS N TELL' 티저 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 일본 첫 미니앨범 'KISS N TELL'(키스 앤 텔)로 약 2년 만에 현지 활동에 나선다. '키스 앤 텔'은 영어 속어로, 자신이 누군가와 키스를 했다는 사실을 주변인에게 알리는 행위를 말한다.에스파는 오는 7월 24일 일본 첫 미니앨범 'KISS N TELL'을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 6곡의 일본 오리지널 곡이 수록된다. 지난 2024년 발표한 일본 데뷔 싱글 'Hot Mess' 이후 약 2년 만에 선보이는 일본 앨범이다.앨범 발매 소식과 함께 공개된 첫 티저 이미지는 핑크 톤 스타일링과 레트로 감성을 중심으로 새로운 콘셉트를 담았다. 최근 국내 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)활동에서 선보인 강렬한 분위기와는 다른 비주얼을 예고했다.에스파는 앨범 발매에 앞서 7월 18일부터 20일까지 일본 도쿄 케이오 아레나에서 'MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 'MY CLASSMaeTE''를 개최하고 현지 팬들과 만날 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr