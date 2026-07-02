가수 김용빈이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김용빈이 '편스토랑'에서 일일 아르바이트에 나선다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

가수 김용빈이 정육점 일일 판매사원으로 활약한다.2일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김용빈이 절친한 트로트 가수 추혁진과 함께 경기도 이천을 찾는다.두 사람은 추혁진의 이모가 운영하는 정육점을 방문한다. 앞서 추혁진의 어머니와 이모들은 김용빈을 위해 다양한 부위의 고기를 선물했고, 이에 대한 감사의 마음을 전하기 위해 직접 정육점을 찾은 것.프로그램을 통해 요리에 재미를 붙였다는 김용빈은 한층 늘어난 요리 실력을 뽐낸다. 그는 추혁진의 어머니와 이모들을 위해 직접 요리까지 선보일 예정이다.이어 두 사람은 정육점 일일 판매사원으로도 나선다. 김용빈이 방문했다는 소식이 전해지자 손님들이 하나둘 몰려들었고, 한 시간 만에 정육점이 가득 찰 정도로 북적인다. 두 사람은 팬들과 일일이 인사를 나누며 팬 서비스를 펼치는 것은 물론 고기 판매에도 적극 나선다.이를 지켜본 출연진은 "알바비 받아야겠다", "일당백 아르바이트생"이라며 감탄한다. 특히 김용빈과 추혁진은 단 한 시간 만에 약 230만 원의 매출을 기록했다고 해 놀라움을 안긴다.'신상출시 편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr