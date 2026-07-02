박경혜가 현실적인 자취생의 일상을 보여줬다. / 사진='경혜볼래' 유튜브 캡쳐

박경혜가 자취방에 수리가 필요한 공간을 언급했다. / 사진='경혜볼래' 유튜브 캡쳐

배우 박경혜가 험난한 자취 일상을 공개했다.지난 1일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '자취생에게 휴식? 사치입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박경혜는 자취방에 수리가 필요한 곳들을 언급했다.박경혜는 칼을 보관할 곳을 찾던 중 "싱크대 아래 칼집이 있긴 한데 못 쓴다"고 말했다. 이유를 설명하기 위해 싱크대 하부장을 열었더니 물이 새고 있었다. 그는 "이사 왔을 때부터 여기서 물이 계속 샜다"며 "수리는 했는데 이미 합판이 물을 많이 머금고 있어서 쓸 수가 없었다"고 토로했다.박경혜는 이어 수리가 예정된 천장을 가리켰다. 그는 "원래 누수가 있던 천장이 조금 내려왔다"며 "날이 습해지면서 그런 건지, 에어컨을 가동하면서 다시 누수가 있는 건지"라며 궁금해했다. 그러면서 "누수 수리할 때 싱크대도 말씀드려야겠다"고 언급했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr