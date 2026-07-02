손연재가 아들과 보내는 일상을 공개했다. / 사진=손연재 SNS

손연재가 근황을 공개했다. / 사진=손연재 SNS

전 리듬체조 선수 손연재가 아들과 함께 보내는 일상을 공유했다.손연재는 2일 자신의 SNS에 "요즘 근황. 내 꼬마 사람과 열심히 놀러 다니는 중"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.손연재가 언급한 꼬마 사람은 그의 아들을 지칭하는 말이다. 사진에는 아들과 다양한 곳을 다니며 나들이를 즐기는 모습이 담겼다.첫 번째 사진에서 손연재는 얇은 여름옷을 입은 채 한 손에 모래놀이 기구를 들고 있다. 더운 날씨에도 야외에서 아들과 놀아주는 자상한 엄마의 면모를 보여줬다.다른 사진에서 손연재는 아들의 뒷모습이 나오게 브이 포즈를 취하는가 하면 꿀 떨어지는 눈으로 아들의 머리를 쓰다듬었다. 손연재는 아들에게 엄마 미소를 지어 보여 훈훈함을 자아냈다.손연재는 2022년 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr