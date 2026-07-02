'재벌X형사2' 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

Ahn Bo-hyun

SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’의 1차 티저가 공개됐다.소지섭 주연 ‘김부장’ 후속으로 오는 8월 7일 첫 방송되는 ‘재벌X형사2’는 돈과 빽이 치트키인 재벌 3세 형사 진이수와 베테랑 형사 주혜라가 범죄자들을 소탕하는 공조 수사기다. 시즌1 방영 당시 최고 시청률 11%를 기록하며 탄탄한 팬덤을 구축했다.이런 가운데 2일 ‘재벌X형사2’ 측이 공개한 1차 티저 영상은 “이제 시작해볼까?”라며 근거 있는 자신감을 보이는 재벌형사 ‘진이수’(안보현 분)의 모습으로 시작된다. 끈끈해진 사이가 된 강력 1팀 ‘박준영’(강상준 분), ‘최경진’(김신비 분)과 함께 럭셔리한 전용기를 타고 해외까지 날아가 범죄자를 소탕하는 진이수의 모습이 담겼다.이어 파티장에서 턱시도를 차려 입고 여유롭게 “치얼스”를 외치는가 하면, “저 헬기 좀 쓸게요. 연쇄살인마 킬러들 잡아야 되거든요”라며 헬기를 소환하고, 도심 한복판에서 외제차로 카체이싱을 벌이는 진이수의 모습은 재력이라는 치트키를 활용해 범죄자들을 때려잡는 짜릿한 카타르시스를 기대하게 한다.강하서에 새로운 변화도 예고됐다. 새 팀장을 환영하기 위해 레드카펫과 꽃다발까지 준비하며 잔뜩 기대에 부풀어 있던 진이수. 그러나 경찰 정복을 입은 채 바이크를 타고 쿨하게 등장한 새 팀장의 정체는 경찰학교 시절 진이수를 벌벌 떨게 만들었던 악마 교관 ‘주혜라’(정은채 분)였다. 진이수를 유도 기술로 시원하게 패대기치고 거침없이 경찰봉을 휘두르는 주혜라는 걸크러시를 유발했다.이들을 위협하는 범죄의 스케일도 만만치 않다. 백화점, 달리는 차량, 파티장 등 장소를 가리지 않고 벌어지는 폭탄 테러와 화재 위협 속에서 “진 경감, 이제 게임을 시작하지”라는 의문의 경고가 날아드는 것. “진이수, 죽어도 좋다는 거야. 그 정도 각오로 널 노리는 놈이 있다고”라는 주혜라의 날카로운 대사는 진이수에게 닥친 새로운 위기를 암시했다. 새로운 재벌 캐릭터 ‘유성원’ 역을 맡은 배우 유승호는 첫 등장만으로도 분위기를 압도해 시선을 사로잡았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr