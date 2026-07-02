류수영 / 사진=텐아시아 DB

‘전현무계획4’ / 사진 제공=MBN·채널S

배우 류수영이 어린 시절에 대해 언급했다.3일 밤 9시 10분 첫 방송되는 전현무계획4'(MBN·채널S 공동 제작)에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 엄기준-류수영과 함께 대전 '꿩냉면' 맛집을 접수하는 현장이 공개된다.이날 대전에 뜬 전현무는 "시즌4 첫 방송이라 (게스트에) 힘을 줬다"며 엄기준과 유튜브 누적 조회수 3억을 자랑하는 류수영을 소개한다. 네 사람은 곧장 100년 전통의 박물관급 '꿩냉면' 맛집으로 향한다. 식당 앞에서 'since 1954' 간판을 본 전현무는 "전쟁 끝나고 1년 뒤네"라며 놀라워하고, 류수영은 "제1공화국 때"라고 거든다. 그러면서 류수영은 "어릴 때 꿩을 잡아서 많이 해 먹었다. 아버지께 공기총 허가증이 있었다"며 '라떼' 시절을 소환한다. 전현무는 "대한민국 얘기냐?"고 받아치고, 곽튜브 역시 "일제강점기 얘기 아니고?"라고 호응한다.잠시 후, 꿩냉면과 평양식 왕만두를 맛본 네 사람은 "이런 맛이구나!"라며 행복해한다. 전현무는 "여기가 대단한 게 (평양 1대 사장 냉면을) 김일성도 맛보고 갔다더라"며 먹방에 시동을 건다. 특히 류수영은 국물 한 모금에 감탄하더니 "닭이 돼지라면 꿩은 소고기다. 미오글로빈 수치가 달라서…"라며 지식을 쏟아낸다. 곽튜브는 "대본을 따로 받으셨어요?"라며 류수영의 열정을 인정하고, 류수영은 "이게 내 직업이니까"라면서 "그저께도 미국 'K-엑스포'에 가서 음식 강연을 했다"고 자랑한다. 그러자 전현무는 "직업은 배우 아니냐?"고 돌직구를 날린다.3일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 첫 회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr