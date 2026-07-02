개그우먼 김지선이 김효진과 함께 황혼 이혼에 대한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄' 영상 캡처

개그우먼 김지선이 은퇴한 아버지를 위해 라이브 카페를 차렸다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄' 영상 캡처

김지선이 황혼 이혼을 고민하는 사연에 공감하며 자신의 친정 부모님이 겪었던 갈등을 털어놨다.지난 1일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '남은 인생이라도 따로 살고 싶다!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 개그우먼 김지선과 김효진은 황혼 이혼을 고민하고 있는 결혼 30년 차 여성의 사연을 소개했다.사연자는 은퇴 후 하루 종일 집에 머물면서 집안일은 돕지 않은 채 잔소리만 늘어놓는 남편 때문에 답답함을 호소했다. 이를 듣던 김지선은 "우리 아버지와 엄마의 모습이 살짝 보였다"며 친정 부모님의 이야기를 시작했다.김지선은 "아버지가 은퇴하신 뒤 엄마가 밥을 하려고 쌀을 미리 씻어 달라고 부탁했더니 '나 은퇴했다고 무시하는 거냐'며 난리가 났다"고 회상했다. 이에 어머니는 "내가 그렇게 잘못 한 거냐"며 황당해 하는 반응을 보였다고.결국 김지선은 특별한 결단을 내렸고 이내 가정의 평화가 찾아왔다고 말했다. 그는 "아버지를 밖으로 내보내야 엄마가 살겠더라"며 "아버지께 소일거리를 만들어 드리려고 광명시에 라이브 카페를 차려드렸다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr