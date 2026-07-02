'옥탑방의 문제아들' 에 윤종신이 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'옥탑방의 문제아들' 에 윤종신이 출연한다. / 사진=KBS

'옥탑방의 문제아들' 김종국이 히트곡 메이커 윤종신에게 서운함을 표현해 웃음을 안긴다.오는 3일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 319회에서는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준의 두 번째 이야기가 공개된다.이날 윤종신은 데뷔 후 발표한 600여 곡의 음악 인생을 돌아본다. 그는 "'좋니'가 저작권료 1위"라고 밝히며 대표곡들을 언급했고, 이를 들은 출연진들은 감탄을 쏟아냈다. 하지만 김종국의 예상치 못한 한마디가 나오면서 현장 분위기가 반전됐다는 후문이다.김종국은 "남들은 다 좋은 곡 주더니 내가 곡 달라고 하니까 전주만 5분짜리 노래를 주더라. 이 형 장난하나 싶었다"라며 윤종신을 향한 서운함을 털어놓는다. 이에 윤종신은 "종국이가 부른 '한 사람'을 듣고 목소리가 너무 좋아서 꼭 곡을 주고 싶었다"라고 해명에 나선다. 그러나 김종국이 "'한 사람'이 아니라 '한 남자'다"라고 바로잡으며 웃음을 안긴다.여기에 송은이도 가세한다. 윤종신이 "남은 인생은 좋아했던 사람들에게 곡을 주면서 살고 싶다"라며 송은이에게 곡을 주고 싶다고 말하자, 송은이는 "난 안 받고 싶은데?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다. 예상치 못한 반응에 당황한 윤종신은 급기야 '홍진경 맞춤곡'을 만들겠다고 나서며 현장을 웃음바다로 만든다.'옥탑방의 문제아들' 319회는 3일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr