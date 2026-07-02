'옥탑방의 문제아들' 김종국이 히트곡 메이커 윤종신에게 서운함을 표현해 웃음을 안긴다.
오는 3일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 319회에서는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준의 두 번째 이야기가 공개된다.
이날 윤종신은 데뷔 후 발표한 600여 곡의 음악 인생을 돌아본다. 그는 "'좋니'가 저작권료 1위"라고 밝히며 대표곡들을 언급했고, 이를 들은 출연진들은 감탄을 쏟아냈다. 하지만 김종국의 예상치 못한 한마디가 나오면서 현장 분위기가 반전됐다는 후문이다.
김종국은 "남들은 다 좋은 곡 주더니 내가 곡 달라고 하니까 전주만 5분짜리 노래를 주더라. 이 형 장난하나 싶었다"라며 윤종신을 향한 서운함을 털어놓는다. 이에 윤종신은 "종국이가 부른 '한 사람'을 듣고 목소리가 너무 좋아서 꼭 곡을 주고 싶었다"라고 해명에 나선다. 그러나 김종국이 "'한 사람'이 아니라 '한 남자'다"라고 바로잡으며 웃음을 안긴다.
여기에 송은이도 가세한다. 윤종신이 "남은 인생은 좋아했던 사람들에게 곡을 주면서 살고 싶다"라며 송은이에게 곡을 주고 싶다고 말하자, 송은이는 "난 안 받고 싶은데?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다. 예상치 못한 반응에 당황한 윤종신은 급기야 '홍진경 맞춤곡'을 만들겠다고 나서며 현장을 웃음바다로 만든다.
'옥탑방의 문제아들' 319회는 3일 오후 9시 40분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 3일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 319회에서는 31년째 우정을 이어오고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준의 두 번째 이야기가 공개된다.
이날 윤종신은 데뷔 후 발표한 600여 곡의 음악 인생을 돌아본다. 그는 "'좋니'가 저작권료 1위"라고 밝히며 대표곡들을 언급했고, 이를 들은 출연진들은 감탄을 쏟아냈다. 하지만 김종국의 예상치 못한 한마디가 나오면서 현장 분위기가 반전됐다는 후문이다.
김종국은 "남들은 다 좋은 곡 주더니 내가 곡 달라고 하니까 전주만 5분짜리 노래를 주더라. 이 형 장난하나 싶었다"라며 윤종신을 향한 서운함을 털어놓는다. 이에 윤종신은 "종국이가 부른 '한 사람'을 듣고 목소리가 너무 좋아서 꼭 곡을 주고 싶었다"라고 해명에 나선다. 그러나 김종국이 "'한 사람'이 아니라 '한 남자'다"라고 바로잡으며 웃음을 안긴다.
여기에 송은이도 가세한다. 윤종신이 "남은 인생은 좋아했던 사람들에게 곡을 주면서 살고 싶다"라며 송은이에게 곡을 주고 싶다고 말하자, 송은이는 "난 안 받고 싶은데?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다. 예상치 못한 반응에 당황한 윤종신은 급기야 '홍진경 맞춤곡'을 만들겠다고 나서며 현장을 웃음바다로 만든다.
'옥탑방의 문제아들' 319회는 3일 오후 9시 40분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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