한소희, 류혜영, 박예니 / 사진 = 박예니 SNS

배우 한소희와 류혜영, 박예니가 각별한 우정을 자랑했다.1일 박예니는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 각기다른 슬립 원피스 차림를 입은 한소희와 류혜영 박예니가 거울 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다.이날 수줍은 미소와 함께 카메라를 응시하는 한소희와 달리 류혜영은 선글라스까지 동원하며 장난기 넘치는 매력을 자아내 웃음을 안겼다. 함께 공개된 다른 사진에서도 세 사람을 얼굴을 가까이 맞대고 환한 미소를 지어 두터운 친분을 자랑했다.해당 사진을 접한 팬들은 "상상도 못한 인맥이다", "셋 다 너무 예쁘다"라며 놀라움을 표했다.앞서 세 사람은 개봉을 앞둔 영화 '인턴'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 배우 한소희, 최민식 주연의 해당 작품에서 류혜영은 경영지원 팀장 '민아' 역을, 박예니는 MD '유진' 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다.한편, 동명의 할리우드 작품을 리메이크한 영화 '인턴'은 누구보다 열정 넘치는 패션회사 CEO '선우'가 풍부한 인생 경험을 가진 '기호'를 실버 인턴으로 채용하며 벌어지는 에피소드를 담은 이야기다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr