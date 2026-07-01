이수근 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=KBS 2TV

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KBS 2TV '웰컴 투 수근스쿨'이 경북 의성에서의 수업을 이어간다.첫 만남의 기쁨을 뒤로하고 오후 시간은 '텃밭 가꾸기' 수업으로 진행한다. 이수근, 이미주, 임우일 세 명의 선생님과 열두 명의 학생들은 너나 할 것 없이 손을 보태며 텃밭에 다양한 모종을 심는다. 특히 임우일은 폭풍 같은 삽질을 선보이며 시선을 모았다. 이에 동료 선생님 이미주는 "잘하네"라며 연신 칭찬한다. 임우일은 "군대에서 2년 동안 삽질만 했다"며 숨겨둔 능력치를 보여준다.세 선생님은 회식을 하기 위해 의성 대표 로컬 맛집을 찾아간다. 이수근과 이미주는 하나 남은 닭다리를 두고 서로 양보한다. 이와 달리 임우일은 닭다리가 남은 상황을 이해하지 못하고 질문한다. 이수근이 "근데 닭다리를 하나밖에 못 봤는데?"라고 묻자, 임우일은 자신의 배를 가리키며 "요기 있지~"라고 고백한다. 이에 다른 선생님들의 질타를 받았고, 급기야 이수근은 험한 말로 격노한다.둘째 날 아침, 선생님들의 숙소에서는 임우일이 두 사람을 위해 직접 조식을 만든다. 그가 주방에서 분주히 움직이는 동안, 이미주는 늦잠을 자는 교장 이수근을 깨우러 찾아간다. 이수근은 퉁퉁 부은 얼굴로 "식사를 방으로 갖다주는 게 아니야?"라며 당당히 룸서비스를 요구해 이미주의 분노를 자아낸다.한편 이미주를 필두로 한 요가 수업은 어르신과 학생들의 눈높이에 맞춰 누구나 할 수 있는 쉬운 동작으로 진행한다. 그런데 요가 선생님 이미주가 최고난도 동작을 알려주겠다며, 갑자기 골반을 심하게 흔들고 과감해진다. 그 탓에 교실 여기저기 곡소리가 난무한다.수업이 끝나고 출출해진 학생들과 선생님은 다 같이 각자의 취향껏 준비해 온 반찬들을 모두 넣어 '내 마음대로 비빔밥'을 만들어 먹는다. 저마다 좋아하는 음식 재료를 싸 온 학생들과 선생님. 임우일도 직접 준비한 달걀프라이 세 개를 가져온다. 여기에 최고령인 89세 김옥순 어르신도 달걀프라이 20개를 준비해 통 큰 왕언니 면모를 뽐낸다. 한편 7세 하율이는 모두를 깜짝 놀라게 한 특별 재료를 가져온다.KBS 2TV '웰컴 투 수근스쿨' 2회는 7월 2일 목요일 밤 9시 55분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr