배우 신예은과 남규리가 포토콜에서 뽐내고 있다. 사진 = 텐아시아 사진DB

신예은이 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

남규리가 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

하영이 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

브랜드 포토콜 행사에 나선 가수 겸 배우들의 패션 OOTD를 분석해본다. 최근 포토월에서는 초여름을 준비하는 스타들의 스타일링이 눈에 띄었다.- 신예은이 청량한 여름 스타일링으로 포토콜을 찾았다. 다만 계절감을 거스른 부츠 선택은 아쉬움을 남겼다.신예은은 화이트 반팔 티셔츠와 아이보리 쇼츠를 매치해 시원한 여름 패션을 완성했다. 화이트와 베이지 계열을 통일한 톤온톤 스타일링은 깨끗하고 산뜻한 분위기를 만들었다.문제는 신발이었다. 부츠는 마치 가을을 먼저 맞이한 듯했다. 레인부츠처럼 기능성을 강조한 디자인도 아니고, 웨스턴 부츠처럼 확실한 포인트를 주는 스타일도 아니다. 어중간한 부츠가 코디의 방향성을 흐린 듯 싶다.- 신예은은 캐주얼한 감성을 자신만의 분위기로 소화했다. 로고 티셔츠와 쇼츠, 웨스턴 부츠 조합은 자칫 평범해 보일 수 있지만, 자연스러운 단발 헤어와 여유로운 애티튜드가 더해지며 경쾌한 무드를 완성했다. 허리에 두른 스카프 디테일도 단조로운 스타일에 포인트 역할을 했다.다만 상·하의 모두 밝은 컬러를 선택한 탓에 전체적인 인상이 다소 퍼져 보이는 아쉬움도 있다. 벨트나 진한 컬러의 아이템으로 중심을 잡아줬다면 더욱 안정적인 스타일링이 됐을 것이다.- 전체적으로 캐주얼한 스타일링으로 가볍고 청량한 분위기를 연출했다. 실버 액세서리를 매치해 시원한 포인트를 더했다. 다만 전체적인 룩도 무난하고 신발은 다소 답답해 보인다.- 남규리가 시크한 올블랙 스타일링을 선보였지만, 초여름 행사와는 어울리지 않았다. 남규리는 '귀멸의 칼날' 행사에서 광택이 느껴지는 블랙 미니원피스에 블랙 하이힐을 매치했다. 단아한 분위기는 살아났지만 초여름의 청량한 분위기와는 거리가 있었다.특히 목선이 시원하게 파인 디자인이 아니라 둥근 화이트 칼라로 목을 감싸는 형태라 답답한 인상을 만들었다.여기에 포인트 컬러가 없다는 것도 아쉽다. 여름 시즌이라면 가방이나 슈즈, 액세서리 등에 실버나 화사한 컬러를 더해 무게감을 덜어낼 수 있었지만, 전체를 블랙으로 통일하면서 스타일링이 다소 무겁게 느껴졌다.- 남규리는 클래식한 블랙 원피스로 변함없는 인형 비주얼을 강조했다. 화이트 칼라가 더해진 미니 원피스는 단정하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했고, 군더더기 없는 디자인이 길고 늘씬한 비율을 더욱 돋보이게 만들었다. 과한 장식 없이도 또렷한 존재감을 보여준 스타일링이다.다만 원피스와 슈즈까지 모두 블랙 톤으로 맞추면서 다소 무겁게 느껴지는 부분도 있다. 주얼리나 컬러감 있는 소품을 더했다면 답답함을 덜고 한층 세련된 인상을 줄 수 있었을 것이다.- 단정한 네크라인에 긴 헤어스타일까지 더해져 다소 답답하고 더워 보이는 점이 아쉽다. 미니 기장의 원피스가 그나마 상체의 답답함을 덜어줬다.- 배우 하영이 단아한 매력을 뽐냈다. 하영은 화이트 슬리브리스 롱드레스를 선택해 깨끗하면서도 고급스러운 분위기를 연출했다.목선을 감싸는 하이넥 디자인은 단정한 이미지를 극대화했고, 허리부터 자연스럽게 퍼지는 플레어 실루엣은 우아함을 더했다. 청담동에서 볼 법한 며느리룩이다. 단정하게 묶은 헤어스타일까지 더해져 재벌가 며느리 같은 이미지가 완성됐다.여기에 브라운 톤의 미니 백을 매치하며 올화이트 룩이 자칫 밋밋해질 수 있는 부분을 적절히 보완했다. 블랙 스트랩 힐 역시 클래식한 무드를 더했다.- 하영은 미니멀한 우아함을 선택했다. 화이트 슬리브리스 니트에 플레어 스커트를 매치해 깨끗하고 단정한 분위기를 극대화했다. 여기에 브라운 백으로 포인트를 더하면서 자칫 밋밋할 수 있는 올화이트 룩에 균형감을 줬다. 군더더기 없는 실루엣 덕분에 특유의 청순한 이미지가 한층 살아났다.다만 전체적으로 색감이 차분한 만큼 존재감이 다소 약하게 느껴질 수 있다. 액세서리나 컬러 포인트가 조금 더 있었다면 더욱 완성도 높은 스타일링이 됐을 법하다.- 목을 덮는 디자인이지만 민소매와 가벼운 소재를 선택해 시원한 느낌을 살렸다. 우아한 실루엣에 볼드한 골드 액세서리로 포인트를 더하며 차분하면서도 고급스러운 매력을 보여줬다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr