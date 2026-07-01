남궁민이 '결혼의 완성' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

남궁민이 '결혼의 완성' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

'결혼의 완성' 남궁민이 경쟁작인 SBS 금토드라마 '김부장'의 흥행을 언급했다.1일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 남궁민, 이설, 김대명, 이상희, 김정현 감독이 참석했다.'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 되는 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러다.남궁민은 아내 납치 사건 이후 살인교사 용의자로 몰리는 남편 강태주 역을 맡았다. 남궁민은 "강태주를 중심으로 이야기가 진행된다. 아내와 가장 위기의 순간을 맞은 상황에서 아내가 납치되고, 그 이유도 모른 채 김대명 씨가 연기한 극악무도한 범죄자를 만나게 된다. 강태주가 이 사건들을 어떻게 풀어나가는지 따라주셨으면 하는 마음"이라며 말문을 열었다.이어 동시간대 경쟁작인 SBS 드라마 '김부장'에 대한 이야기도 꺼냈다. 현재 '김부장'은 방영 2화 만에 15.7%의 시청률을 기록했다. 남궁민은 "솔직히 '김부장'이 나보다 한 수 위라 씁쓸하다. '김부장'은 우리나라 시청자들이 좋아할 만한 부분을 정말 잘 살린 것 같다. 재미있게 보고 있다"라며 웃어 보였다.그러면서 "요즘 같은 시대에 드라마가 잘된다는 것 자체가 기분 좋은 일이다. 다만 아쉬운 건 토요일 시간대가 조금 겹친다는 점이다. 그래도 일요일은 방영이 겹치지 않으니 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.'결혼의 완성'은 오는 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr