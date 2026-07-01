/ 사진=SNS

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축구 국가대표 골키퍼 김승규가 2026 북중미 월드컵 일정을 마친 뒤 생후 한 달 된 첫딸과 감격의 첫 만남을 가졌다.모델 김진경은 1일 자신의 SNS에 발과 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 품에 안고 있는 한 남성의 모습이 담겼다. 얼굴은 공개되지 않았지만, 짙게 그을린 팔과 체격 등으로 미뤄 김승규로 보인다. 대표팀 소집으로 출산 현장을 함께하지 못했던 김승규가 약 한 달 만에 처음 딸을 품에 안은 순간으로, 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.김승규는 이날 2026 북중미 월드컵 일정을 마친 축구 국가대표팀과 함께 귀국했다. 대표팀 소집 기간 동안 출산을 함께하지 못했던 그는 귀국 후 곧바로 딸과 재회하며 뒤늦은 첫 만남을 가졌다.앞서 김진경은 지난달 10일 SNS를 통해 딸의 발 사진을 공개하며 출산 소식을 알렸다. 당시 그는 남편이 국가대표 일정으로 자리를 비운 가운데 홀로 출산을 마주한 심경을 전해 많은 응원을 받았다. 첫딸의 태명은 '달밤이'로, 지난달 4일 태어났다. 김승규는 당시 대표팀 소집으로 출산 현장을 지키지 못해 영상통화로 먼저 딸과 인사를 나눈 바 있다.한편 김진경과 김승규는 2024년 6월 결혼했으며, 지난달 첫딸을 품에 안으며 부모가 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr