서장훈 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2’

SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'가 1회 만에 넷플릭스 '대한민국 TOP10 시리즈' 부문 중 예능 1위를 4일 연속 수성했다.SBS 예능프로그램 '합숙 맞선2'는 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, '결혼'이라는 하나의 목표를 위해 달려가는 초현실 리얼리티 연애 예능 프로그램이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 MC로 출격했다. 앞선 시즌1이 방영 중 한국 넷플릭스 톱10 시리즈 부문 2위까지 올랐다.지난 6월 25일 첫 공개된 '합숙 맞선2'가 방송 1회 만에 '대한민국 TOP10 시리즈' 예능 부문에서 4일 연속 1위를 기록했다(6/30 기준) '합숙 맞선2' 1회는 공개 이후 쟁쟁한 경쟁작들을 제치고 단숨에 넷플릭스 '대한민국 TOP10 시리즈' 중 예능 부문 1위에 등극했다.해외에서도 반응이 심상치 않다. 미국 최대 온라인 커뮤니티인 레딧(Reddit)에서는 "새 시즌이 오기만을 기다렸어", "외국 공개를 확대해 달라", "이번 시즌도 대박이다. 더 개성 있고 재미있어 보여", "티저만 봐도 10점 만점" 등의 반응이 더해졌다. 글로벌 리뷰 사이트 마이드라마리스트(Mydramalist)에서는 "이 콘셉트 너무 신선하다", "엄마들이 이 쇼를 볼 만하게 만들어", "가장 유니크한 연프의 등장" 등 관심이 이어지고 있다.'합숙 맞선2'는 현재 첫인상 투표에서 권예찬이 2표를 받은 가운데 2회에서는 여성참가자들의 직업 오픈을 예고하고 있다. 어머니와 자식들의 치열하고 흥미진진한 결혼 전쟁이 어떻게 펼쳐질지 이번주 방송될 '합숙맞선2'에 관심이 집중된다.SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'는 매주 목요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr