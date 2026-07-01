송지은이 텃밭을 가꾸는 일상을 공개했다. / 사진=송지은 SNS

송지은이 박위와 행복한 일상을 공개했다. / 사진=송지은 SNS

그룹 시크릿 출신 송지은이 텃밭을 가꾸는 일상을 공개했다.송지은은 지난 6월 30일 자신의 SNS에 "갖고 싶었던 텃밭이 생겼어요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 송지은은 텃밭을 배경으로 한 채 활짝 웃었다. 텃밭을 가꾸며 행복한 감정이 고스란히 전해졌다. 송지은은 "농사는 생전 처음인 초보 농부지만, 설레는 마음으로 모종을 심고 몇 주 사이 빨갛게 익은 방울토마토를 보니 괜히 뿌듯하고 신기하더라고요"라고 벅찬 마음을 나타냈다.또 다른 사진에서는 남편 박위와 텃밭을 가꾸는 모습이 담겼다. 송지은은 작업용 장갑을 낀 채 강아지를 보며 웃고 있다. 그는 "텃밭을 가꾸며 만난 이웃분들과의 소소한 교류도 생각보다 큰 힐링 포인트였어요"라고 덧붙였다.송지은과 박위는 2024년 결혼했다. 유튜브를 통해 결혼 후 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr