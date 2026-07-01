배우 옹성우가 '오싹한 연애'를 통해 데뷔 후 첫 빌런 연기에 도전한다./사진제공=tvN

배우 옹성우가 '오싹한 연애'를 통해 데뷔 후 첫 빌런 연기에 도전한다./사진제공=tvN

배우 옹성우가 '오싹한 연애'를 통해 데뷔 후 첫 빌런 연기에 도전한다.오는 18일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린 작품이다.오랜만에 안방극장에 복귀하는 옹성우는 작품을 선택한 이유에 대해 "원작 영화가 많은 사람에게 사랑을 받았던 만큼 저 또한 리메이크되는 이야기가 기대됐다"며 "원작에는 없던 강민환이라는 인물을 통해 이 이야기 속에 새로운 긴장감을 줄 수 있겠다는 기대가 있었다"고 밝혔다.옹성우가 연기하는 강민환은 드라마 오리지널 캐릭터다. 온화하고 젠틀한 얼굴 뒤에 깊은 야망을 감춘 인물로, 부모와 회사로부터 인정받고 싶은 결핍과 원하는 것을 반드시 손에 넣겠다는 욕망을 지녔다. 목표를 위해 상대의 마음을 이용하는 것도 마다하지 않는 위험한 인물이다.첫 빌런 연기에 나선 그는 "민환이는 가지고 있는 목표가 굉장히 확실한 인물이다. 목표가 뚜렷하면 이를 이루기 위해 어떤 표정을 짓고 어떤 행동을 하든 당위성이 생길 거라고 생각했다"며 "그래서 강민환이 무언가를 행하는 이유에 집중해 연기했다"고 설명했다.이어 "평소 바르게 생겼다는 말을 많이 듣는다"며 "이번 캐릭터를 통해 서늘함을 보여드리고 싶다. 시청자분들에게 '이런 분위기도 있구나?'라는 반응을 얻고 싶다"고 바람을 전했다. 끝으로 옹성우는 "천여리(박은빈 분)와 마강욱(양세종 분)이 아주 오싹한 사건들을 어떻게 해결해 나아가는지 지켜봐 달라"며 두 사람의 호흡을 관전 포인트로 꼽았다.'오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr