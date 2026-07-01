가수 이사벨라가 두 번째 암 투병 중이라고 밝힌다. /사진제공=TV조선

가수 이사벨라가 두 번째 암 투병 중이라고 밝힌다. /사진제공=TV조선

가수 이사벨라가 두 번째 암 투병 중이라고 밝힌다.1일 오후 8시 방송되는 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서 두 번째 암 투병 중인 가수 이사벨라가 기억을 잃어가는 남편과 함께하는 애틋한 일상을 공개한다.이사벨라는 "2022년 직장암 4기 진단받고 항암치료 12번, 방사선 치료 30회를 받았다. 2025년에 폐로 전이되며 수술 후 전신 항암 12번을 다시 했다"며 연이은 암 투병 사실을 고백한다.현재 몸 상태를 묻자 이사벨라는 "항암치료를 하면서 머리카락이 빠져 지금은 부분 가발을 쓰고 있다. 또 면역력이 떨어져서 금방 피곤함을 느낀다"며 후유증을 겪고 있다고 밝힌다.이사벨라는 힘겨운 투병 생활 속에서도 노래를 놓을 수 없는 이유를 털어놓는다. 그는 "6년 전 사랑하는 남편이 중증 치매 진단을 받았다"며 암 투병과 치매 남편 간병을 동시에 감당해야 하는 현실에 대해 "출구가 보이지 않는 캄캄한 터널에 혼자 갇혀 있는 기분"이라고 털어놓는다.VCR에서 이사벨라는 요양원 생활 중인 남편과 한 달 만에 집에서 애틋한 시간을 보낸다. 식사를 마치고 한 침대에 나란히 누워 오붓한 시간을 보내는 두 사람은 서로를 꼭 끌어안은 채 나훈아의 '영영'을 함께 부른다.이사벨라는 "지난해 제가 항암을 할 때 남편과 마지막으로 함께 이 노래를 부르고 남편을 요양원에 보냈다"며 "그때의 기억이 남아 있어서 가사를 잊지 않는 것 같다"며 눈물을 흘린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr