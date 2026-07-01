이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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쥬얼리 출신 조민아가 쓰리잡으로 억대 연봉을 올리게 된 사연을 공개했다.1일 '개과천선 서인영' 채널에는 서인영이 조민아의 집을 찾아 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다.영상에서 조민아는 보험설계사 일을 시작하게 된 계기를 묻자 "채용 사이트에 이력서를 냈는데 전화가 왔다. 얼마를 벌 수 있냐고 물었는데 한 달에 300만 원은 번다더라"라며 운을 뗐다.이어 "그런데 나는 300만 원 가지고 안 된다고 했다. 왜냐면 나는 빚이 있으니까. 저는 아주 어릴 때부터 아빠 빚을 오래 갚았다. 결혼한 뒤에는 (전 남편이) 내 집으로 집 담보대출을 받던 걸 이혼하면서 내가 그 빚을 떠안게 된 거다. 빚을 빨리 갚고 싶었다"고 말했다.빚을 하루라도 빨리 정리해야 한다는 마음뿐이었다는 그는 주말도 반납한 채 쓰리잡을 하며 일에 매달렸고, 눈뜨고 잠들 때까지 일만 했다고.조민아는 과거 베이커리를 운영했고, 현재는 금융 컨설턴트, 타로 마스터, 베이킹 클래스 강사 등 '쓰리잡'을 하고 있다고.조민아는 "보험왕에만 22차례 (이름을) 올렸다"며"(매출로) 전국 1등도 했다. 연봉 한 X억 정도 되는데, 우리는 수수료 체계라 매달 다르다"며 억대 연봉 사실을 공개했다. 이를 들은 서인영은 감탄을 감추지 못했다.또한 조민아는 싱글맘 고충도 전하며 "아들이 혼란스러울 것 같아서, 나 혼자니까 그러니까 더 일을 하게 된다"며 "싱글맘들 힘냈으면 좋겠다. 나도 하니까. 양육비를 받는 것도 아닌데"라며 따뜻한 격려도 잊지 않았다.2002년 쥬얼리에 합류한 조민아는 2005년 팀을 떠났다. 이후 2020년 11월 결혼과 임신 소식을 전했고 아들을 출산했으며, 현재는 이혼 후 홀로 아들을 키우는 동시에 보험설계사로 활동하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr