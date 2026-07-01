배우 남궁민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 남궁민이 '닥터 프리즈너' 이후 약 7년 만에 KBS 드라마로 복귀한다.1일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 남궁민, 이설, 김대명, 이상희, 김정현 감독이 참석했다.'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 되는 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러다.남궁민은 아내 납치 사건 이후 살인교사 용의자로 몰리는 남편 강태주로 분한다. 남궁민은 "'닥터 프리즈너' 이후 오랜만에 KBS에서 인사를 드리게 됐다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "최근에 KBS에서 했던 작품들이 잘됐다. '결혼의 완성' 역시 대본을 읽자마자 촉이 왔다"고 덧붙였다.작품을 선택한 이유에 대해 남궁민은 "나는 늘 처음 대본을 봤을 때 느낌이 좋은 작품을 선택하는 편이다. '결혼의 완성' 1~4부를 읽는데 너무 재밌었다. 시청자들이 어렵지 않게 볼 수 있겠다는 생각이 들었고, 다양한 연령층이 좋아할 거라 느꼈다"고 말했다.'결혼의 완성'은 오는 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr