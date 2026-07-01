방송인 이상민이 '피의 게임X' 온라인 제작발표회 현장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=웨이브

방송인 이상민이 '피의 게임X'에서 장동민과 맞붙지 못한 아쉬움을 내비쳤다.1일 웨이브 오리지널 '피의 게임X' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 전채영 PD를 비롯해 이상민, 박지민, 이태균, 정근우, 이진형, 현성주, 하승진, 윤비, 홍진호, 서출구, 허성범, 김경훈, 강지후, 김남희, 김유현, 이관희, 곽범, 신승용, 최연청이 참석했다.이상민은 '더 지니어스' 시리즈 이후 11년 만에 서바이벌 예능에 출연한다. 그는 "처음 출연 제안을 받았을 때는 바로 수락하지 못했다"며 "두 달 정도 고민했던 것 같다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "이렇게 고민할 거면 그냥 하자는 생각이 들어 출연을 결심했다"며 "막상 촬영을 시작하니 본능이 나오더라"고 덧붙였다.함께 출연하지 못한 장동민에 대한 아쉬움도 전했다. 이상민은 "저와 홍진호, 장동민 모두 '더 지니어스' 우승자 출신이다"며 "세 사람이 함께 한판 붙어보고 싶었는데 그러지 못해 아쉽다"고 밝혔다. 그러면서 "홍진호 씨와 저는 현재 1승 1패인 상태다. 제가 홍진호 씨에게 어떻게 했는지 방송으로 확인해 달라"고 기대를 당부했다.'피의 게임X'는 예측 불가능한 룰과 치밀한 설계 속에서 뇌 지능과 피지컬 최강자들이 극한의 생존 게임을 펼치는 서바이벌 예능이다. 전 시즌 출연진은 물론 서바이벌 경험이 없는 신규 참가자들까지 한데 모아 한층 확장된 세계관을 선보인다.'피의 게임X'는 오는 3일 웨이브를 통해 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr