류준열이 갤럭시코퍼레이션과 계약했다. / 사진=텐아시아DB

배우 류준열이 소속사 UAA에서 나와 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결했다. 갤럭시코퍼레이션에는 배우 송강호를 비롯해 가수 지드래곤(G-DRAGON), 태민, 김종국 등이 소속돼 있다. 류준열은 새 소속사와 함께 국내외 활동을 이어갈 예정이다.갤럭시코퍼레이션은 1일 "배우 류준열과 전속계약을 체결했다"라며 "류준열의 독보적인 연기력과 예술적 역량이 글로벌 무대에서 더욱 빛을 발할 수 있도록 활동 전반을 적극 지원하겠다"라고 밝혔다. 이어 "콘텐츠, 글로벌 프로젝트, AI 및 IP 사업을 함께 전개하며 새로운 시너지를 만들어갈 것"이라고 전했다.류준열은 2015년 영화 '소셜포비아'로 데뷔했다. 이후 드라마 '응답하라 1988'로 대중에게 이름을 알렸으며, 영화 '더 킹', '택시운전사', '독전', '돈', '올빼미' 등에 출연했다. 현재는 넷플릭스 시리즈 '들쥐' 공개를 앞두고 있다.현재 갤럭시코퍼레이션에는 배우 송강호를 비롯해 지드래곤, 태민, 김종국 등이 함께하고 있다. 갤럭시코퍼레이션은 류준열의 합류로 글로벌 아티스트 라인업과 IP 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.최용호 갤럭시코퍼레이션 CHO(Chief Happiness Officer)는 "류준열 배우는 작품성과 대중성을 모두 갖춘 대한민국 대표 배우"라며 "피지컬 AI 기술과 창의적인 콘텐츠를 결합해 류준열 배우의 새로운 가능성을 세계 시장으로 확장해 나가겠다"라고 전했다.갤럭시코퍼레이션은 AI와 휴머노이드 로봇, 엔터테인먼트를 결합한 피지컬 AI 엔터테크 기업이다. 아티스트 IP를 기반으로 콘텐츠와 AI 서비스, 브랜드 비즈니스, 글로벌 사업 등을 전개하고 있으며 최근 갤럭시 로봇파크를 열고 피지컬 AI 사업을 확대하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr