서인국이 OST를 가창한다. / 사진=스튜디오 드래곤·TOON STUDIO

가수 겸 배우 서인국이 주연을 맡은 '내일도 출근!' OST에 참여한다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'의 네 번째 OST '날 채워준 한 사람'이 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. '날 채워준 한 사람'은 따뜻한 어쿠스틱 포크 사운드가 특징인 곡이다.극 중 강시우 역을 맡은 서인국이 직접 가창에 참여해 몰입도를 높였다. 서인국은 캐릭터의 감정을 담아낸 담백한 보컬로 극의 몰입도를 더할 예정이다.'내일도 출근!'은 일상적 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어가는 오피스 로맨스를 그린 작품이다. 2주 연속 4%대 시청률을 기록하고 있는 '내일도 출근!'은 지난 30일 방송된 4회에서 4.5%의 시청률을 기록했다. 동시간대 방영된 배우 이재욱 주연의 ENA '닥터 섬보이'는 4.8%를 나타냈다.한편 '내일도 출근!' 네 번째 OST '날 채워준 한 사람'은 1일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr