조권이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

2AM 조권이 JYP엔터테인먼트와 재계약을 하지 않은 이유부터 데뷔 후 첫 정산금까지 솔직하게 털어놨다./사진=유튜브채널 '새고_F5' 캡처

2AM 조권이 JYP엔터테인먼트와 재계약을 하지 않은 이유부터 데뷔 후 첫 정산금까지 솔직하게 털어놨다./사진=유튜브채널 '새고_F5' 캡처

2AM 조권이 JYP엔터테인먼트와 재계약을 하지 않은 이유부터 데뷔 후 첫 정산금까지 솔직하게 털어놨다.지난달 30일 유튜브 채널 '새고_F5'에는 '드디어 정면으로 승부를 겨루는 SM과 JYP의 춤 선 대결 [덕밥집 2호점 EP.5 조권 & 준케이 & JAY B]'라는 제목의 영상이 공개됐다.조권은 JYP에서 약 18년을 보낸 시간을 돌아봤다. 그는 "2001년에 들어가 JYP 간판이 올라가는 것도 봤다. 한 18년 정도 있었던 것 같다"고 말했다. 준케이는 "권이가 JYP를 나가고 다들 놀랐다. 그런데 권이가 '형, JYP 나오니까 너무 좋다. 돈도 더 많이 벌고 진짜 좋다'고 하더라"라고 당시를 떠올렸다.조권은 "더 오래 있을 수 있는 환경이었다면 좋았겠지만, 내 변화가 절실했던 시기였다"며 "재계약 시기에 운 좋게 새로운 기회가 찾아왔다. 이 선택에 대해서는 후회가 없다. JYP가 힘들었다는 의미는 아니다"라고 설명했다.이어 연습생 시절과 첫 정산에 대한 이야기도 꺼냈다. 조권은 "연습생 생활을 8년 정도 하면서 나에게 투자된 비용이 있었다"며 "내가 데뷔한 뒤인 2008년쯤 공정거래위원회 관련 제도가 바뀌면서 연습생 투자 비용은 회사가 부담하게 됐는데, 나와 준케이 형 때까지는 그렇지 않았다"고 말했다.그는 "데뷔 후 3년 만에 처음 정산받았다. '깝권'으로 많이 알려지고 '우리 결혼했어요'도 하면서 활동이 잘됐을 때였다"며 "정산서를 봤는데 마이너스가 없어서 엄마에게 '드디어 빚을 다 갚은 것 같다'고 전화했다"고 회상했다.하지만 첫 정산금은 24만 원이었다. 조권은 "그래도 너무 감사했다"며 "다음 날 바로 휴대전화 대리점으로 달려가 내 돈으로 휴대폰 요금을 냈다. 그게 내 첫 정산이었다"고 웃었다.함께 출연한 준케이도 첫 정산 경험을 공개했다. 그는 "연습생 생활을 4년 정도 했다"며 "2PM이 데뷔해 '10점 만점에 10점'으로 많은 사랑을 받았지만, '니가 밉다' 활동 때까지는 정산받지 못했다. 'I'll Be Back'이나 'Without U' 활동 무렵 처음 정산받았는데 약 500만 원 정도였다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr