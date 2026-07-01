방송인 홍석천이 취재진 앞에서 미소를 보이고 있다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 홍석천이 조롱성 응원으로 물의를 빚은 배재고 야구부 학생들에게 사과를 촉구했다.1일 홍석천은 자신의 인스타그램에 "사과의 방법에 대한 내 생각"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 홍석천이 "뉴스를 보다가 오늘 배재고 야구부 학생들의 응원 소리를 듣고 난 솔직히 좀 놀랐다. ‘학생들이 저러면 안 되는 거 아닌가’라는 생각이 좀 들어서"라고 말문을 열었다.그는 "내 생각은 그렇다. 학교 측 사과문 등 다 필요 없고 배재고 야구부 학생들이 광주에 내려가서 광주제일고 학생들과 이야기하고 사과하고 광주의 따뜻한 밥 한 끼 하고 돌아오면 되는 것 같다"고 소신을 밝혔다.홍석천은 해당 방식에 대해 "그 나이에 할 수 있는 가장 최선이자 멋진 사과 방법이라고 생각한다"고 전했다.이어 홍석천은 “광주일고 학생들도 그 사과를 받아줄 거라 믿는다"면서도 "역사는 정확하게 공부해야 한다"고 일침했다.앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회가 열렸다. 당시 배재고 일부 선수들이 광주제일고 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 해당 구호는 5·18 민주화운동 폄훼로 문제가 된 스타벅스 코리아가 진행한 이벤트에서 비롯돼 지역 비하라는 비판이 제기됐다.논란과 관련해 배재고 교직원들은 광주제일고를 방문해 사과의 뜻을 전할 예정이었으나, 광주제일고 측은 일방적인 방문이라며 거부의 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 배재고는 현재 학교 홈페이지에 사과문을 게시한 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr