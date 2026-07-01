배우 장서희가 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 장서희가 12년 만에 KBS 드라마에 출연한다.KBS는 장서희가 주연한 새 일일드라마 '욕망의 덫'을 오는 8월 2TV를 통해 첫 방송 한다고 30일 밝혔다.'욕망의 덫'은 살인 누명으로 인생을 빼앗긴 여자가 거대한 욕망에 맞서 싸우는 복수극이다. 극 중 장서희는 욕망을 위해서라면 어떤 일도 서슴지 않는 청마장학재단 홍보실장 주미란 역을 맡아 악역 연기를 펼친다.앞서 장서희는 MBC '인어 아가씨'와 SBS '아내의 유혹'으로 각 방송사 연기대상을 거머쥐며 '일일극의 여왕'이라는 수식어를 얻었다.'욕망의 덫'은 장서희가 2023년 종영한 MBC '마녀의 게임' 이후 3년 만에 선택한 일일극이자, 2014년 방송된 일일극 '뻐꾸기 둥지' 이후 12년 만의 KBS 복귀작이다.한편 작품의 연출은 '오월의 청춘', '드라마 스페셜 2023-그림자 고백' 등을 만든 이대경 감독이 맡았고, 극본은 '으라차차 내 인생', '여름아 부탁해' 등을 집필한 구지원 작가가 썼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr