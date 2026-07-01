'나는 솔로' 31기 출연자 정희가 자기 외모를 비난한 악성 댓글을 공개하며 불쾌한 심경을 전했다./사진=31기 정희 SNS

'나는 솔로' 31기 출연자 정희가 자기 외모를 비난한 악성 댓글을 공개하며 불쾌한 심경을 전했다./사진=31기 정희 SNS

'나는 솔로' 31기 출연자 정희가 자기 외모를 비난한 악성 댓글을 공개하며 불쾌한 심경을 전했다.정희는 지난달 30일 자신의 SNS 스토리에 "댓글 왜 지우고 도망가셨냐"는 글과 함께 한 누리꾼이 남긴 댓글을 캡처해 올렸다. 해당 댓글은 정희가 생일을 맞아 공개한 어린 시절 사진 게시물에 달린 것이었다. 한 누리꾼은 "뭐 성형 많이 한 건 지나가는 초딩도 알 거 같긴 한데 진짜 옛날 얼굴이 하나도 없네. 본인이 본인 무덤 파는 격 아니냐"고 적었다.정희는 "성형한 게 잘못된 건 아니잖아요. 지금 저의 모습도, 어린 시절 제 모습도 다 저인걸요"라고 답했다. 이후 해당 댓글이 삭제되자 정희는 다시 한번 "제가 제 돈 주고 제 얼굴에 성형한 게 그렇게 맘에 안 드시냐. 단지 상처 주기 위함이라면 실패"라고 남기며 악성 댓글에 정면으로 대응했다.정희는 최근 종영한 ENA·SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송에서는 정희를 비롯해 옥순, 영숙이 순자를 험담하고 소외시키는 모습이 전파를 타며 논란이 일었다. 이후 정희는 순자에게 진심 어린 사과를 전한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr