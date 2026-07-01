배우 곽동연이 새 프로필을 공개했다./사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 새 프로필을 공개했다./사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 새 프로필을 공개했다.1일 소속사 더블랙레이블은 공식 SNS를 통해 곽동연의 새 프로필 사진 4종을 공개했다.사진 속 곽동연은 레더 재킷과 니트 스타일링으로 차분하면서도 강렬한 분위기를 완성했다. 모노톤의 감각적인 연출과 절제된 포즈만으로도 특유의 카리스마를 자아냈다.2012년 KBS2 드라마 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔한 곽동연은 '구르미 그린 달빛', '내 아이디는 강남미인', '복수가 돌아왔다', '빈센조', '눈물의 여왕' 등 다양한 작품에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓아왔다.지난 4월에는 더블랙레이블과 전속계약을 체결하며 새 출발에 나섰다. 최근에는 tvN 예능 '보검 매직컬'에 출연해 예능감과 요리 실력은 물론, 동료 배우들과 자연스러운 호흡으로 색다른 매력을 보여주기도 했다.더블랙레이블에는 임시완, 박보검, 이종원, 곽동연을 비롯해 전소미, 로제, 올데이프로젝트 등이 소속돼 있다..이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr