김지영, 윤수영 / 사진 = 김지영 SNS

채널A 예능 '하트시그널4' 출연자 김지영이 만삭화보를 공개했다.30일 김지영은 자신의 SNS에 "여름 아가 포비를 환영하며"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 크림색 나시톱 셋업을 입은 김지영과 올화이트룩을 입은 남편 윤수영의 모습이 담겼다.이날 서울 올림픽공원을 찾은 두 사람은 탁 트인 잔디밭 위에 나란히 앉아 두 손을 맞잡고 만삭의 배를 바라보며 태어날 아이를 향한 기대감을 표했다. 특히, 김지영의 선명한 D라인이 눈길을 끌었다. 그는 한껏 부른 배에도 여전히 날렵한 턱선과 가녀린 실루엣을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들은 "만삭 화보가 영화 같다", "순산을 기원한다" 등 응원과 축하의 메시지를 전했다.한편, 김지영은 2023년 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 지난 2월 독서모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했다. 두 사람은 오는 7월 첫 딸을 품에 안을 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr