농구선수 이관희가 '피의 게임X' 온라인 제작발표회 현장에 참석한 모습이다. / 사진 제공=웨이브

농구선수 이관희가 '피의 게임X'에서 최혜선과 재회한 소감을 밝혔다.1일 웨이브 오리지널 '피의 게임X' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 전채영 PD를 비롯해 이상민, 박지민, 이태균, 정근우, 이진형, 현성주, 하승진, 윤비, 홍진호, 서출구, 허성범, 김경훈, 강지후, 김남희, 김유현, 이관희, 곽범, 신승용, 최연청이 참석했다.이관희는 '솔로지옥3'에서 최종 커플이 됐던 최혜선과 경쟁자로 다시 만나게 됐다. 그는 "일단 오늘 제작발표회 현장에 혜선이가 오지 않아서 다행이라고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "프로그램 끝난 후 3년간은 잘 못 보고 지냈다. 그래서 좀 잊고 있었다"면서도 "오랜만에 얼굴을 보니 마음이 좀 이상하더라"고 설명했다.서바이벌 예능에 첫 출연한 소감도 이야기했다. 이관희는 "저는 은퇴 후 진로를 서바이벌로 정했다. 그만큼 재밌었다"며 "이번을 계기로 서바이벌에 특화된 사람으로 성장했으면 한다"고 말했다. 이어 가장 견제됐던 출연자로는 최혜선을 꼽았다. 그는 "혜선이의 존재가 크게 다가오더라. 한동안은 게임에 집중하기 어려웠다"고 덧붙였다.'피의 게임X'는 예측 불가능한 룰과 치밀한 설계 속에서 뇌 지능과 피지컬 최강자들이 극한의 생존 게임을 펼치는 서바이벌 예능이다. 전 시즌 출연진은 물론 서바이벌 경험이 없는 신규 참가자들까지 한데 모아 한층 확장된 세계관을 선보인다.'피의 게임X'는 오는 3일 웨이브를 통해 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr