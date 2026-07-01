Cover of CHUU's single album 'RULE', a joint music production project by Dreamus Company and Contents X / Dreamus Company

가수 츄(CHUU)가 가수 헤이즈와 함께 작업한 음원을 발매한다.츄는 오는 2일 오후 6시 헤이즈와 작업한 새 싱글 'RULE'(룰)을 발매한다. 헤이즈(Heize)가 피처링으로 참여한 'RULE'은 타인의 기대에 맞추기보다 자신만의 길을 걷겠다는 내용을 담은 인디 팝 장르의 곡이다. 가사 "thanks, but no thanks"(고맙지만 사양할게) 등을 통해 주체적이고 당당한 메시지를 전달한다.소속사 드리머스컴퍼니(Dreamus Company)에 따르면 이번 곡은 리드미컬한 비트와 스트링 선율 위에 츄의 보컬과 헤이즈의 음색이 어우러진 것이 특징이다.두 사람은 올해 각각 솔로 활동을 이어왔다. 츄는 지난 1월 첫 솔로 정규 앨범 'XO, My Cyberlove'(엑스오, 마이 사이버러브)를 발표했으며, 헤이즈는 최근 10번째 미니앨범 'LOVE VIRUS Pt.1'(러브 바이러스 파트 1)을 발매하고 협업 활동을 진행했다.'RULE'은 드리머스컴퍼니와 콘텐츠엑스(Contents X)가 2023년부터 공동으로 진행해 온 음악 프로젝트의 신작이다. 해당 프로젝트에는 그동안 노을, 투빅 지환, 에이비식스(AB6IX) 이대휘, 그리즐리, 케플러(Kep1er) 김채현 등이 참여했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr