앤 해서웨이가 만삭 D라인을 뽐냈다. / 사진=보그 SNS

할리우드 배우 앤 해서웨이가 만삭에도 남다른 패션 감각을 보여주며 눈길을 끌었다.1일(현지시간) 패션 매거진 보그(Vogue) 공식 SNS에 앤 해서웨이의 사진이 올라왔다. 보그는 사진과 함께 "앤 해서웨이의 만삭 스타일 비결은 드레스를 거꾸로 입는 거다. 앤 해서웨이가 애슐린 뉴욕(Ashlyn New York)의 의상을 선택했다"고 설명했다.사진 속 앤 해서웨이는 강렬한 빨간색 드레스를 입고 등장해 시선을 사로잡았다. 만삭의 몸에도 우아한 실루엣을 자랑한 그는 볼드한 액세서리와 선글라스를 더해 세련된 분위기를 완성했다.앤 해서웨이가 착용한 드레스는 한국인 디자이너 애슐린 박이 이끄는 브랜드 '애슐린'의 2026 봄·여름 컬렉션으로 알려졌다. 애슐린은 2020년 론칭 이후 CFDA·보그 패션 펀드 우승을 차지했으며 배우 이나영, 그룹 블랙핑크의 멤버 제니 등 여러 스타들의 선택을 받은 브랜드이기도 하다.한편 앤 해서웨이는 지난 2012년 배우 겸 보석 디자이너 애덤 셜먼과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 지난달 20일 셋째 임신 소식을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr