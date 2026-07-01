배우 남궁민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

남궁민이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=KBS

'신상출시 편스토랑'에 배우 남궁민이 출연한다. 한편 진아름과 결혼한 남궁민은 최근 예비 아빠가 된 소식을 알렸다.오는 2일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 이연복 셰프가 준비한 새로운 프로젝트가 공개된다. 이 가운데 배우 남궁민이 프로젝트에 함께하며 특별한 활약을 펼친다.이날 공개된 VCR에서는 이연복 셰프가 새로운 공간을 공개해 눈길을 끈다. 그는 "어서 오세요. 대한민국 유일의 '복덕방'입니다"라고 소개하며 "여기에 돈을 정말 많이 썼다"고 밝혀 궁금증을 자아낸다.이연복 셰프의 새로운 공간이 어떤 곳인지 궁금증이 커지는 가운데, 첫 손님으로 남궁민이 등장한다. 남궁민은 의문의 '복덕방'을 찾은 뒤 예상치 못한 상황에 당황한 모습을 보였다고 전해져 그 이유에 관심이 쏠린다.한편 '복덕방'에는 김원훈이 이연복 셰프의 든든한 지원군으로 함께한다. 김원훈은 남궁민을 보자마자 "처음 뵙는데 진짜 잘생기셨다"라며 감탄을 쏟아낸다. 이어 김원훈은 특유의 입담으로 웃음을 자아냈다는 후문이다.'편스토랑'은 2일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr