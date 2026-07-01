공유가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'도깨비 10주년 여행' 선공개 영상이 올라왔다. / 사진=tvN

이동욱, 김고은, 유인나가 tvN 예능 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'에서 남다른 케미를 보여준다.오는 4일(토) 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'(이하 '도깨비 10주년 여행')은 tvN 드라마 '도깨비'의 방영 10주년을 기념해 기획된 특집 프로그램이다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나를 비롯한 작품의 주역들이 강릉으로 추억 여행을 떠난다.본 방송을 앞두고 공개된 1회 선공개 영상에는 공유, 김고은, 유인나가 여행을 앞두고 사전 모임을 갖는 모습이 담겼다. 세 사람은 반갑게 인사를 나누며 오랜만의 재회에도 여전한 친분을 자랑했다.세 사람의 케미는 시작부터 돋보였다. 김고은은 본격적인 먹방에 앞서 "그래도 으른이 아직 안 집었는데"라며 공유를 향해 장난을 건넸고, 공유는 "으른 같은 소리 하고 있네"라고 받아쳤다. 이어 공유는 "호칭은 늘 선배라고 하는데 말만 선배일 뿐이지, 사실 거의 부려 먹잖아"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.계획을 꼼꼼히 세우려는 공유와는 정반대의 모습을 보이는 출연진들의 모습이 웃음을 자아내기도 했다. 유인나는 "나 휴게소 가고 싶은데?"라며 들뜬 모습을 보였고, 김고은은 유인나의 볼펜에 관심을 보이며 이야기를 이어갔다. 여행 계획을 정리하던 공유는 결국 "펜이 예쁘긴 하네"라며 두 사람의 대화에 동참해 눈길을 끌었다.이에 김고은과 유인나는 공유에 대해 "진짜 100시간 괴롭혀도 화를 안 난다"라며 입을 모아 그의 성격을 칭찬한다. 10년이 지나 다시 만난 세 사람의 변함없는 케미가 웃음을 자아낸 가운데, 본격적인 여행에서는 어떤 이야기가 펼쳐질지 기대를 모은다.'도깨비 10주년 여행'은 4일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr