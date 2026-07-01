'모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'가 오는 7일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

강한나가 '모솔연애2' 촬영 후기를 전했다. / 사진제공=넷플릭스

카더가든이 '모솔연애2'에 참여한 계기를 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

자극적인 소재의 연애 리얼리티 예능이 넘쳐나는 가운데 또 하나의 프로그램이 도전장을 내밀었다. 다시 한번 날 것의 서툰 연애를 내세운 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'가 그 주인공이다. 연애 프로그램은 두 번째 시즌이 가장 재밌다는 업계의 불문율을 이어갈 수 있을지 관심이 집중된다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'(이하 '모솔연애2') 제작발표회가 열렸다. 김노은, 원승재 PD와 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 참석했다.'모솔연애2'는 경험치가 없는 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 지켜보며 공감과 훈수를 두는 리얼리티 예능이다. 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 모솔들의 든든한 지원군 썸메이커스로 출연한다. 김노은 PD는 "시즌 2는 제법 발전된 모솔들의 모습을 볼 수 있을 것"이라며 "범퍼카처럼 어디로 스파크가 튈지 모르는 연애를 기대해 달라"고 당부했다.'모솔연애2'는 시즌1보다 연령대가 높은 모솔들이 출연한다. 강한나는 "출연진을 보면서 가슴이 끓어올랐다"고 말했다. 그는 "시즌1이 동생 같은 느낌이었다면 시즌2 모솔들은 연령대가 더 가까워서 그런지 훈수를 두고 싶은 순간이 여러 번 있었다"고 털어놨다.김노은 PD는 시즌1에서 느낀 아쉬움을 시즌2에서 보완했다. 김 PD는 "모솔 출연진을 진정성 있게 담으려고 가만히 두면 아무것도 하지 않는다는 걸 배웠다"고 말했다. 그는 "시즌2는 이전과 달리 촘촘한 커리큘럼을 짰다"며 "이은지가 '이러다 출연자들 구내염 나는 거 아니냐'고 말할 정도로 꽉 찬 스케줄이었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.모솔 빌리지에 새롭게 설치된 우체통은 출연자끼리 마음을 주고받을 때 사용할 수 있는 장치다. 원승재 PD는 "제작진 중 모솔인 PD가 좋아하지만, 친분이 없는 남성에게 편지와 선물을 주는 모습을 보고 '이거다' 싶어서 모솔 우체국 장치를 마련했다"고 밝혔다. 하지만 현장에서는 그 기회를 아끼다가 끝까지 못 쓴 출연자도 있다. 원 PD는 "예측대로 돌아가지 않는 게 모솔의 매력"이라고 정리했다.서인국은 촬영 중 기억에 남는 점으로 모솔 빌리지에 설치된 노래방 기기를 언급했다. 그는 "예전에 노래로 고백 공격을 해서 실패한 경험이 있다"고 털어놨다. 그래서 노래를 고민하는 출연자를 말렸다고. 하지만 노래방 기기로 인해 민망한 상황이 발생했다고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.시즌1보다 더 친해진 썸메이커스의 케미도 기대해 볼 만하다. 특히 카더가든은 출연 이유로 "내가 가는 어떤 촬영장보다 마음이 편했다"라고 밝혔다. 그는 "많은 배려를 받으면서 즐겁게 촬영한 곳이라 안 할 이유가 없었다"고 고백했다.카더가든은 강한나의 사진이 새겨진 티셔츠를 입고 제작발표회에 등장해 시선을 모았다. 티셔츠는 카더가든이 직접 제작한 것이라고. 그는 "강한나를 존경한다"며 "모솔들을 보면서 감정 조절이 안 될 때가 많았다. 그런데 강한나는 항상 감정을 조절하더라. 그래서 존경의 마음을 표현하고 싶었다"고 설명했다.카더가든은 촬영 당시를 떠올리며 '모솔연애2'에 과몰입한 모습을 보이기도 했다. 출연자에게 훈수를 두고 후회하는 순간이 있느냐는 말에 카더가든은 "거의 매 순간 아차 했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "출연자를 감싸줘야 하는데 그게 잘 안돼서 짓궂게 얘기한 편이다. 그때 잡아준 사람이 강한나"라고 고마움을 전했다.김노은 PD는 "시즌 1이 직진 모솔이었다면 시즌 2는 갈대 모솔이다"라고 정의했다. 그는 "출연진이 그렇게 갈대 같을 수 없다. 자신의 모습을 어떻게든 표현하려고 할 때 진정성이 보였다"라고 설명했다. 그러면서 "넷플릭스 국내 주간 순위 1위에 오르고 싶다"는 당찬 목표를 밝혔다.'모솔연애2'는 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr