김노은 PD가 '모솔연애2'의 관전포인트를 설명했다. / 사진제공=넷플릭스

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'를 연출한 김노은 PD가 시즌 2의 관전포인트를 설명했다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'(이하 '모솔연애2') 제작발표회가 열렸다. 김노은, 원승재 PD와 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 참석했다.'모솔연애2'는 경험치는 없지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 담은 리얼리티 예능이다. 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 이들의 모습에 공감과 훈수를 두는 썸메이커스로 출연한다.김노은 PD는 '모솔연애2'의 관전포인트 중 하나로 여성 출연자를 꼽았다. 그는 "시즌1에는 남성 출연자가 화제였다면 이번 시즌은 여성 출연자가 두드러진다"고 언급했다. 애주가였던 출연자가 좋아하는 남성을 만나고 절주를 선언했다고.김 PD는 "시즌 1이 직진 모솔이었다면 시즌 2는 갈대 모솔이다"라고 언급했다. 그는 "출연진이 그렇게 갈대 같을 수 없다. 자기 모습을 어떻게든 표현하려고 할 때 진정성이 보였다"라고 설명했다.이은지는 남다른 자신감을 내비쳤다. 그는 "연애 프로그램은 시즌2가 제일 재밌다는 불문율이 있는데 여기서도 지켜질 것 같다"고 말했다.'모솔연애2'는 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr