서인국이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 서인국이 노래로 고백했다가 실패한 경험을 털어놨다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'(이하 '모솔연애2') 제작발표회가 열렸다. 김노은, 원승재 PD와 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 참석했다.'모솔연애2'는 경험치는 없지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 담은 리얼리티 예능이다. 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 이들의 모습에 공감과 훈수를 두는 썸메이커스로 출연한다.서인국은 모솔 빌리지에 설치된 노래방 기기를 언급했다. 그는 "예전에 노래로 고백 공격을 해서 실패한 경험이 있다"고 밝혀 주위를 놀라게 했다. 서인국은 "피아노를 잘 치는 출연자가 노래를 부를까 고민하더라"며 "고백이 포함되는 카테고리는 일절 빼라고 조언했다"고 털어놨다.서인국은 "노래 좀 하는 사람들이라도 고백에 노래를 섞지 마라"고 말했다. 그는 "경험에서 나온 조언이다"라며 거듭 강조해 웃음을 자아냈다. 그런 걱정에도 불구하고 모솔 빌리지에서 노래방 기기로 인해 민망한 상황이 발생했다고 언급해 궁금증을 높였다.'모솔연애2'는 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr