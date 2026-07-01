카더가든이 강한나의 얼굴이 들어간 티셔츠를 입고 등장했다. / 사진제공=넷플릭스

카더가든이 촬영 당시를 회상했다. / 사진제공=넷플릭스

가수 카더가든이 배우 강한나에게 존경심이 생겼다고 고백했다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'(이하 '모솔연애2') 제작발표회가 열렸다. 김노은, 원승재 PD와 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 참석했다.'모솔연애2'는 경험치는 없지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 담은 리얼리티 예능이다. 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 이들의 모습에 공감과 훈수를 두는 썸메이커스로 출연한다.카더가든은 강한나의 사진이 새겨진 티셔츠를 입고 등장해 이목을 집중시켰다. 서인국이 이를 두고 "청혼 아니냐"고 묻자 카더가든은 "조금 더 무거운 의미"라고 강조했다. 그는 "강한나를 존경한다"며 "촬영 중 모솔들을 보면서 감정 조절이 안 될 때가 많았다. 그런데 강한나는 항상 감정을 조절하더라. 그래서 존경의 마음을 표현하고 싶었다"고 설명했다.카더가든은 촬영 당시를 떠올리며 감정이 격해졌다고 털어놨다. 출연자에게 훈수를 두고 후회하는 순간이 있느냐는 말에 카더가든은 "거의 매 순간 아차 했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "출연자를 감싸줘야 하는데 그게 잘 안돼서 짓궂게 얘기한 편이다. 그때 잡아준 사람이 강한나"라고 털어놨다.'모솔연애2'는 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr