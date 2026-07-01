'재벌X형사2'가 티저 포스터를 공개하며 본격적인 출격을 알렸다./사진제공=SBS

'재벌X형사2'가 티저 포스터를 공개하며 본격적인 출격을 알렸다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2'가 티저 포스터를 공개하며 본격적인 출격을 알렸다. 시즌1에서 안보현과 호흡을 맞췄던 박지현이 하차한 가운데, 정은채가 새롭게 합류해 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.'김부장' 후속으로 오는 8월 7일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2'는 돈과 빽을 치트키로 가진 재벌 3세 형사 진이수와 베테랑 형사 주혜라가 더욱 교묘해진 범죄를 소탕하는 스케일 업 FLEX 공조 수사기다.'재벌X형사' 시즌1은 'FLEX 사이다 세계관'을 앞세워 최고 시청률 11%(닐슨코리아 수도권 기준)를 기록하며 탄탄한 팬덤을 구축했다. 이후 '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사', '굿파트너' 등 SBS의 대표 사이다 시리즈와 함께 흥행 라인업의 한 축으로 자리 잡았고, 시즌1 종영 직후 시즌2 제작을 확정했다. 이번 시즌에도 김재홍 감독과 김바다 작가, 안보현이 다시 의기투합했으며, 정은채가 주혜라 역으로 새롭게 합류해 기대를 모으고 있다.1일 공개된 티저 포스터에는 전세기 안에서 수사에 집중하는 '강력팀 형사계의 슈퍼스타' 진이수의 모습이 담겼다. 경찰 정복 차림으로 리클라이너에 앉은 그는 한 손에는 사건 파일을, 다른 한 손에는 크리스털 위스키만을 들고 있다. 좌석에 새겨진 '진이수 시그니처 로고'와 테이블 위 '맞춤 제작 금수갑'은 재벌 형사만의 개성을 고스란히 담아냈다.시즌1 당시 일명 '탕후루 머리'로 화제를 모았던 헤어스타일은 한층 단정하게 바뀌었다. 여기에 사건 파일을 응시하는 자신감 넘치는 눈빛은 형사로서 더욱 성장한 진이수의 변화를 예고한다.재력과 수사 능력을 모두 갖춘 진이수가 이번 시즌에서는 어떤 FLEX 수사를 펼칠지, 형사로 한 단계 성장했지만, 여전히 재벌 감성을 간직한 그의 활약이 어떻게 그려질지 관심이 커진다.'재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr