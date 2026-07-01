유재석 / 사진=텐아시아 DB

'라면 먹고 올래?' / 사진제공=안테나

방송인 유재석이 윤경호, 김남길, 주지훈과 떠난다.뜬뜬은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 '2026 썸머로드 시리즈'의 일정표를 공개했다. '2026 썸머로드 시리즈'는 무더위가 절정인 요즘 시원한 웃음을 전하기 위해 기획된 여름방학 특집 프로젝트로 계주 유재석이 주축이 돼 다양한 계원들과 한여름 길바닥을 누빌 예정이다.일정표에 따르면, 역대 '핑계고 시상식' 대상 수상자인 황정민과 이동욱이 함께하는 '핑계고'를 비롯해, 신규 스핀오프 콘텐츠 '라면 먹고 올래?'와 '풍향중'이 첫선을 보인다. '풍향중'은 '풍향고'에서 파생된 국내 여행 콘텐츠로, 오는 8월 1일 오전 9시 첫 번째 에피소드가 업로드된다.특히, 유재석과 대한민국에서 가장 말 많은 배우 TOP3가 뭉친 스핀오프 콘텐츠 '라면 먹고 올래?'는 유재석, 김남길, 윤경호, 주지훈이 함께하는 길바닥 라면 먹방 당일치기 여행기를 담은 콘텐츠다. 업로드 약 한 달 만에 조회수 1300만 뷰를 돌파한 '핑계고' 100회 특집 '100분 토크는 핑계고' 주역들의 조합으로 큰 관심을 받고 있다."라면 먹는 유튜브를 한번 해보고 싶어"라는 김남길의 한마디에서 출발한 '라면 먹고 올래?'는 라면 먹방을 핑계로 떠나는 당일치기 여행 콘텐츠다. 유재석과 윤경호는 자동차를, 김남길과 주지훈은 바이크를 타고 길을 나선다. 길바닥을 누비며 즉석에서 다음 목적지를 정하고 예측불허한 라면 투어를 이어간 네 사람은 이동 중에도, 식사 중에도 잠시도 입을 쉬지 않는 티키타카를 펼쳤다는 후문이다.한편, '라면 먹고 올래?'는 오는 11일과 18일 오전 9시, 2주간 총 2개의 에피소드가 순차 공개될 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr