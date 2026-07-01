스튜디오C1이 입장문을 냈다. / 사진=스튜디오C1 공식 유튜브

배재고 야구부의 지역 비하 논란이 확산되면서 스튜디오C1 측이 '불꽃야구2' 배재고 편을 방송하지 않기로 결정했다.1일 스튜디오C1 측은 "제작진은 최근 불거진 배재고 관련 사안을 심각하게 바라봤다"라며 "이에 따라 7월 6일 방송 예정이었던 배재고 편은 방송하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.그러면서 "7월 13일 오후 8시 성남고 편으로 찾아뵙겠다. 시청자 여러분의 많은 양해를 부탁드린다"고 덧붙였다.한편 지난달 29일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 경기에서는 배재고 일부 선수들의 응원 구호가 논란이 됐다.배재고 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"를 반복해 외쳤다. 이를 두고 최근 불거진 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 조롱성 응원이라는 비판이 제기됐다.논란이 확산되자 결국 스튜디오C1은 배재고 편 방송을 취소하기로 결정한 것으로 보인다. 배재고는 지난달 7일 서울 고척스카이돔에서 열린 SBS플러스 '특집 불꽃야구 생중계'에 출연해 불꽃 파이터즈와 맞대결을 펼쳤다. 해당 경기는 생중계로 공개된 데 이어 '불꽃야구2' 본편에서도 방송될 예정이었으나, 이번 결정으로 공개가 무산됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr