사진 = '김숙티비kimsookTV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김숙티비kimsookTV' 유튜브 채널 캡처

김숙이 유쾌한 미식 여행을 즐긴 가운데 배우 윤유선의 엄청난 식사량을 대형 먹방 유튜버에 비유하며 현장을 웃음바다로 만들었다.개그우먼 김숙이 운영하는 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에서는 '무조건 저장 이번엔 제주 다식원! 라미란, 윤유선 언니와 제주 찐맛집 투어'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김숙이 평소 친분이 두터운 배우 라미란, 윤유선과 함께 제주의 소문난 맛집들을 순회하는 모습이 그려졌다.세 사람이 첫 번째로 발걸음을 옮긴 장소는 넷플릭스 예능 '흑백요리사'에 출연해 큰 인기를 얻은 '이모카세'의 횟집이었다.식당에 들어서기 전 카메라에 비친 자신의 모습을 살피던 김숙은 외모 상태가 마음에 들지 않는다며 준비해온 안경을 착용해 눈길을 끌었다. 렌즈 하단에 분홍빛이 도는 독특한 안경을 쓴 김숙은 요즘 일본에서 유행하는 메이크업 안경이라며 착용 시 볼터치를 한 듯한 효과가 나타난다고 재치 있게 덧붙여 폭소를 자아냈다.본격적인 식사가 차려지자 세 사람은 신선한 회를 비롯한 다채로운 요리를 음미하며 칭찬을 아끼지 않았다. 식사 도중 김숙은 해당 식당의 주인이 원래 경동시장에서 2대째 국숫집을 운영해왔다는 사실을 언급하며 모든 손님을 배부르게 대접하는 것이 주인의 철학이라고 소개했다.아울러 관광지인 제주에 위치해 있음에도 가격이 결코 비싸지 않다며 시청자들을 향한 추천을 아끼지 않았다. 음식을 나누며 대화를 이어가던 중 김숙은 국수를 버무리는 두 배우의 완벽한 호흡을 보고 평소에도 자주 함께 식사를 했는지 질문을 던졌다. 질문을 받은 라미란은 과거 영화 '짝패'에 동반 출연했던 인연을 밝히며 촬영장 등에서 정말 엄청난 양의 음식을 같이 먹었다고 화답했다.라미란의 답변을 들은 김숙은 윤유선이 배우들 사이에서 최화정의 뒤를 잇는 엄청난 대식가로 소문이 자자하다며 너스레를 떨었다. 웃음을 터뜨린 김숙은 최화정이 배우계의 쯔양이라면 윤유선은 배우계의 히밥이라 부를 수 있다며 유쾌한 비유를 내놓았다.상상을 초월하는 재치 있는 성향 비교에 당사자인 윤유선과 라미란 역시 웃음을 참지 못하며 남다른 친분을 자랑했다.만족스러운 식사를 끝마친 김숙은 처음 매장이 문을 열었을 때와 비교해 음식의 깊이가 더욱 진해졌다며 만족감을 드러냈다. 모바일 애플리케이션을 통해 편리하게 예약이 가능하다는 이용 팁을 전한 김숙은 방문 시 수육 요리를 반드시 맛보아야 한다고 재차 강조하며 투어를 성공적으로 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr