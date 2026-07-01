사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 영식과 순자가 첫 데이트를 통해 현실적인 고민부터 연애 가치관까지 솔직한 대화를 나누며 서로에게 한 걸음 다가갔다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 32기_영식&순자 첫 데이트! 은근슬쩍 해보는 이 남자의 플러팅'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 카페인 취향을 공유하며 편안하게 대화를 시작한 영식과 순자는 주변에 또래가 없거나 술을 마시지 않아 이성을 만날 기회가 적었다는 공통점을 발견하고 각자의 직장과 생활 반경 내에서는 새로운 만남이 쉽지 않다는 현실적인 고민에 깊이 공감했다.이날 영식은 과거 육아를 하며 느꼈던 외로움과 친구들과의 시기 차이로 인해 겪었던 고충을 털어놓으며 순자와의 공감대를 굳건히 다졌다. 영식은 아이를 키우며 주변에 비슷한 또래의 친구가 절실했던 경험을 고백했고, 순자는 영식의 이야기에 귀를 기울이며 따뜻한 이해와 공감을 보였다.식사 자리로 이어진 만남에서 두 사람은 굳이 조신하게 꾸미려 하지 않고 본연의 모습을 그대로 보여주는 것이 서로에게 덜 피곤하고 편안한 관계라는 데 의견을 모았다. 순자 역시 괜히 속이거나 감추려 하기보다 첫인상이나 호감도를 가감 없이 솔직하게 소통하며 맞춰가는 방식을 선호한다고 밝혔다.이어진 대화에서 두 사람은 상대 선택에 대한 서로 다른 태도를 보여 눈길을 끌었다. 순자는 다른 출연자들과도 대화를 해보며 알아가고 싶다는 열린 의지를 보인 반면 영식은 확실한 선호 취향에 맞춰 대화하고 싶은 상대와 그렇지 않은 상대를 자기소개를 통해 명확히 정리했다고 밝혀 시선을 모았다.영식은 상대방과 관계를 이어갈지 혹은 정리할지를 결정하는 확고한 기준을 가감 없이 털어놓았다. 출연자들의 자기소개를 들으며 본인과 맞지 않는 성향 차이를 빠르게 파악했다는 영식은 "좋아하는 사람을 찾는 것보다 나랑 안 맞는 사람을 거르는 게 더 빠르다"고 언급했다.이어 확고한 선호 취향을 바탕으로 효율적인 만남을 추구하는 영식은 취향에 맞지 않는다고 판단되면 불필요한 감정 소모를 줄이기 위해 깔끔하게 선을 긋는다고 전했다. 거침없고 솔직한 대화 속에서 서로의 가치관을 확인한 32기 영식과 순자의 로맨스가 향후 어떤 방향으로 흘러갈지 시청자들의 기대감이 높아지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr