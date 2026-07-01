사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

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사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

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'남의 집 귀한 가족' 방송인 전민기가 금수저집 아들로 밝혀졌다.30일 방송된 MBN '남의 집 귀한 가족'에서는 전민기, 정미녀 부부 집을 찾은 시부모와 함께한 일상이 공개됐다.이날 각방 생활을 이어오던 두 사람이 한 침대에서 잠든 모습이 먼저 공개되며 모두를 놀라게 했지만, 이는 지방에서 올라온 부모님의 방문으로 방을 함께 쓰게 된 상황이었다.가장 눈길을 끈 건 전민기 부모님의 화려한 이력이었다. 전민기의 아버지는 한국수자원공사 임원을 지낸 데 이어 대학교 전임 교수까지 역임한 것으로 소개됐다. 자료 화면을 본 이수근은 "금수저네"라고 감탄했고, 고준희 역시 "(사람이) 다시 보인다"며 웃음을 터뜨렸다.놀라움은 여기서 끝이 아니었다. 전민기는 부모님이 대전에 약 1000평 규모의 밭을 소유하고 있다고 밝혔고, 패널들은 연신 감탄을 쏟아냈다. 전민기는 "몇 평이 뭐가 중요하냐"며 민망한 표정을 지었지만, 고준희는 "아쉽다"며 농담을 던져 웃음을 안겼다.전민기는 부모님의 경제적 지원도 솔직하게 인정했다. 그는 과거 신혼 초 경제적으로 어려웠던 시절을 떠올리며 "돈이 없어서 부모님한테 많이 업혀 다녔다"고 말했다. 앞서 다른 방송에서도 "신혼 초 부모님 돈으로 여행도 다녔다"고 밝혔던 그는 부모님의 도움 덕분에 힘든 시기를 버틸 수 있었다고 고마움을 전했다.특히 본가의 남다른 규모도 공개됐다. 전민기는 "아버지는 대전 집에 계시다가도 서재 '방'이 아니라 서재 '건물'로 넘어가신다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 이수근은 "서재가 건물이라고?"라며 입을 다물지 못했다.반면 화려한 집안과 달리 가족들의 일상은 소탈했다. 시부모가 집에 머무는 동안 정미녀는 늦잠을 잤고, 시부모는 직접 아침 식사를 준비했다. 이를 본 박미선이 놀라워하자 정미녀는 "요즘 제 주변에서는 시부모님 식사를 차려드리는 집이 거의 없다"고 말해 세대 차이를 실감하게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr