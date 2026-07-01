코미디언 김규원이 '아파트'를 통해 첫 정극 연기에 도전한다./사진제공=씨피엔터테인먼트

코미디언 김규원이 '아파트'를 통해 첫 정극 연기에 도전한다./사진제공=씨피엔터테인먼트

코미디언 김규원이 '아파트'를 통해 첫 정극 연기에 도전한다.7월 11일 첫 방송 되는 JTBC 새 토·일 드라마 '아파트'는 아파트 속 눈먼 돈을 차지하기 위해 입주자대표회의 회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 파헤쳐 나가는 생활 밀착 휴먼 드라마다.김규원은 이름처럼 우람한 체격을 가졌지만, 눈치는 없는 '큰둥이' 역을 맡았다. 겁은 많지만, 가족의 삼시 세끼를 책임지는 의외의 살림꾼으로, 친근한 매력과 생활감 넘치는 모습으로 극에 활력을 더할 예정이다.이번 작품은 김규원의 첫 정극 연기 도전이라는 점에서도 관심을 끈다. 그는 그동안 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'를 비롯한 다양한 예능과 유튜브 콘텐츠에서 '규카츠', '남자 이수지', '이수지 키링남' 등의 캐릭터로 이름을 알리며 존재감을 쌓아왔다.김규원이 출연하는 '아파트'는 7월 11일 오후 10시 40분 첫 방송 된다. 지성, 하윤경, 박병은, 문소리 등이 함께 호흡을 맞춘다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr