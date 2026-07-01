1일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진=ENA·SBS Plus



이날 영식은 순를 따로 불러 대화를 나눈다. 그는 자신에게 호감을 표현한 영숙을 언급하며 "오늘은 기회가 된다면 영숙 님과 먼저 이야기를 해보는 게 맞을 것 같다"고 말한다. 이에 순자는 "미리 얘기해줘서 고맙다"며 "데이트를 해보는 건 좋은데, 다녀온 뒤에는 네 마음을 솔직하게 말해줬으면 좋겠다"고 답한다. 영식 역시 "오늘은 결정을 하는 게 예의라고 생각한다. 부산 사나이니까 약속은 지킬 것"이라고 말한다. 이를 지켜보던 3MC는 순자의 태도에 감탄한다. 1일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진=ENA·SBS Plus 이날 영식은 순를 따로 불러 대화를 나눈다. 그는 자신에게 호감을 표현한 영숙을 언급하며 "오늘은 기회가 된다면 영숙 님과 먼저 이야기를 해보는 게 맞을 것 같다"고 말한다. 이에 순자는 "미리 얘기해줘서 고맙다"며 "데이트를 해보는 건 좋은데, 다녀온 뒤에는 네 마음을 솔직하게 말해줬으면 좋겠다"고 답한다. 영식 역시 "오늘은 결정을 하는 게 예의라고 생각한다. 부산 사나이니까 약속은 지킬 것"이라고 말한다. 이를 지켜보던 3MC는 순자의 태도에 감탄한다.

'나는 SOLO' 32기 영식이 여성 출연자 순자와 영숙 사이에서 고민에 빠진다.1일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 32기 돌싱남녀들이 3일 차를 맞아 로맨스 노선을 확실히 하기 위해 고군분투한다.이후 영식은 영숙과도 1:1 대화를 나눈다. 그는 "오늘 아침에 순자 님에게 기회가 된다면 영숙 님과 1:1 데이트를 하겠다고 말했다"며 현재 자신의 상황을 솔직하게 털어놓는다. 또 영식은 "전 지금 두 분 말고는 없다"고 말한다. 영숙이 "그럼 퍼센트가 아예 같은 거냐?"고 묻자 영식은 "어제까지는 5:5였는데 지금은..."이라며 자신의 마음을 전한다. 순자와 영숙 사이에서 영식의 마음이 어디로 향할지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr