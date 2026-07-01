홍혜걸-여에스더 부부가 재력에 대해 솔직하게 언급했다. / 사진=SBS '동상이몽2'

홍혜걸-여에스더 부부가 재력에 대해 솔직하게 언급했다. / 사진=SBS '동상이몽2'

의사 부부 홍혜걸 여에스더가 재력을 뽐냈다.지난 30일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 33년 차 여에스더 홍혜걸 부부가 등장했다.이날 방송에서 두 사람은 등장하자마자 투닥거리는 모습을 보였다. 김숙은 두 부부에 대해 "연매출 4500억, 역대 부부 중 1위 재력가 아닐까"라고 소개했다.이에 여에스더는 "그건 자회사 다 합쳐서다. 저는 본사만 이야기하겠다. 3000억으로 고쳐달라"라고 말해 눈길을 끌었다. 이를 들은 김구라는 "새로운 자랑법이다"라고 지적해 웃음을 자아냈다.부부는 16년간 누적 기부금이 80억 원 이상이라고 알려졌다. 이에 여에스더는 "정확하게 82억 정도"라며 "올 상반기는 통계가 아직 안 나와서 나중에 공개할 것"이라고 정정하기도 했다.한편 여에스더는 1965년생으로 올해 만 61세다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr