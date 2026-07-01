'옥탑방에 문제아들'에 장항준 감독과 윤종신이 출연한다. / 사진제공=KBS '옥탑방의 문제아들'

장항준 감독이 김은희 작가와의 결혼 생활을 언급한다. / 사진제공=KBS '옥탑방의 문제아들'

장항준 감독이 아내 김은희 작가와의 부부 싸움을 언급한다.오는 3일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 31년 우정을 이어온 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연한다.장항준 감독은 영화 '왕과 사는 남자'에 출연한 배우 유해진의 섭외 과정을 공개한다. 그는 "유해진 씨는 원래 시나리오를 신중하게 보는 편이라 하나를 결정하는 데 5개월 이상 걸린다. 성격 급한 사람은 못 기다린다"고 말했다.이어 "'왕과 사는 남자'는 한 달 만에 하겠다고 답을 줬다"고 밝히며 가장 빠르게 출연을 결정한 작품이었다고 전했다. 평소 신중한 것으로 알려진 유해진이 빠른 결정을 내린 이유에 관심이 쏠린다.윤종신은 아내 전미라와의 부부 모임 일화도 꺼낸다. 신혼 초 장항준·김은희 부부와 처음 함께한 자리에서 전미라가 예상하지 못한 분위기에 적잖이 놀랐다고. 최근에도 부부 모임을 이어가고 있느냐는 질문에는 "요즘은 안 본다"고 답해 웃음을 자아낸다.장항준 감독은 아내 김은희 작가와의 결혼 생활도 들려준다. 그는 마지막으로 부부싸움을 한 시기가 2000년대 초반이었다며 두 사람이 크게 다투지 않는 이유를 설명한다. 또 신혼 시절에는 쌀을 살 형편이 되지 않아 짬뽕 한 그릇으로 하루를 버틴 적도 있었다며 "그때가 참 좋았다"고 돌아봤다.'옥탑방의 문제아들'은 오는 3일 오후 9시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr