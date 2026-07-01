방송인 붐이 공식석상에 참석했다. / 텐아시아 DB



수련관에 도착한 멤버들은 입소식에 이어 댄스 신고식에 나서며 각자의 매력을 뽐냈다. 이 과정에서 CLOSE YOUR EYES 장여준, 아홉(AHOF) 차웅기, idntt 김도훈이 즉석 댄스 대결을 펼치며 분위기를 끌어올렸다. 특히 세 사람의 경쟁 속에서 이른바 '아이돌계 불장난 댄스'가 탄생해 현장을 웃음으로 물들였다는 전언이다. '아이돌 수련회'가 8일 첫 방송된다. / 사진=MBC M 수련관에 도착한 멤버들은 입소식에 이어 댄스 신고식에 나서며 각자의 매력을 뽐냈다. 이 과정에서 CLOSE YOUR EYES 장여준, 아홉(AHOF) 차웅기, idntt 김도훈이 즉석 댄스 대결을 펼치며 분위기를 끌어올렸다. 특히 세 사람의 경쟁 속에서 이른바 '아이돌계 불장난 댄스'가 탄생해 현장을 웃음으로 물들였다는 전언이다.

이어진 레크리에이션에서는 게임을 방해하는 스파이 '모난돌'을 찾는 추리 게임이 진행된다. 멤버들은 서로를 의심하며 치열한 심리전을 벌이고, 수련회 분위기도 점차 경쟁 구도로 흘러간다. 이 과정에서 FLARE U(플레어 유)의 최립우는 게임 도중 예상치 못한 행동을 보이며 의심받는다.



방송인 붐이 MBC M 신규 예능 '아이돌 수련회'에 출연한다. 한편 붐은 현재 MBC 예능 '최우수산'에서 활약하고 있다.'아이돌 수련회'는 K-POP 보이그룹 CLOSE YOUR EYES, 아홉(AHOF), idntt, FLARE U(플레어 유) 멤버 24명이 함께 수련회를 떠나는 예능 프로그램이다. 무대 밖에서 펼쳐지는 이들의 일상과 팀별 케미, 다양한 미션 수행 과정이 담길 예정이다. 조교로는 붐과 조나단이 출연해 24명의 아이돌과 호흡을 맞춘다.수련회의 하이라이트인 장기자랑에서는 랩과 댄스, 노래 커버를 비롯해 상황극과 창작 댄스 등 다양한 무대가 펼쳐진다. 멤버들은 이번 무대를 위해 많은 준비를 했다고 밝히며 기대를 높인다. 특히 배우 변우석을 모티브로 한 콘셉트 무대도 예고돼 관심을 모은다.'아이돌 수련회'는 8일 오후 7시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr