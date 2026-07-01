서장훈 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

600원짜리 장난감으로 1억 원을 벌어들인 '연쇄 창업가' 조중규의 이야기가 공개된다.1일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 7개의 사업을 동시에 이끌며 연 매출 최대 1000억 원을 달성한 '연쇄 창업가' 조중규의 성공 비결이 공개된다. "나쁜 거 빼고 돈 되는 일은 다 한다"는 강렬한 자기소개처럼 조중규는 현재 식당, 이벤트, 마케팅, 디자인, 렌탈, 곤약 공장 등 무려 7개의 사업을 동시에 운영하고 있다.특히 'BTS 컴백 드론쇼'를 만든 '마케팅 귀재'로도 잘 알려진 그는 업계에서도 명성이 자자하다. 이번 방송에서는 '깔끔왕' 서장훈도 반하게 만든 조중규의 평창동 대저택과, 하루에 7개 회사를 오가면서도 끊임없이 새로운 아이디어를 키워나가는 그의 치열한 도전기가 펼쳐진다.조중규는 10대 시절부터 수많은 아르바이트를 경험하며 누구보다 일찍 돈 버는 즐거움과 땀의 가치를 깨달았다. 중학교 연합고사를 마치자마자 군고구마 장사에 뛰어들었고, 시장에서 물건을 나르는 리어카 짐꾼으로도 일했다. 고등학교를 졸업할 무렵에는 사우나에서 구두닦이와 때밀이를 담당하며 또래 친구들보다 5~7배 많은 월 200만 원이 넘는 수입을 올렸다.이후 대학교에 진학했지만 돈 버는 재미에 푹 빠진 그는 과감히 휴학을 선택하고 본격적으로 영업의 세계에 뛰어들었다. 칼 장사부터 도자기 그릇 세트, 깨 믹서기 등 "팔 수 있는 건 다 팔았다"는 조중규는 수많은 판매 현장을 누비며 20대 초반부터 독보적인 외판 실적을 세웠다. 하지만 출발부터 순탄했던 것은 아니었다. "나가 이 XX야!"라는 욕설과 함께 문전박대를 당하는 일도 다반사였다. "거절당하는 게 힘들지 않았냐"는 질문에 그는 "오히려 재미있었다. 그런 과정을 거치며 제가 점점 단단해지는 걸 느꼈다"고 털어놓았다.그렇게 차곡차곡 모은 종잣돈은 그의 인생을 바꾼 결정적인 밑거름이 됐다. 바로 600원짜리 공룡 장난감을 팔아 무려 1억 원을 벌어들이는 대박을 터트린 것이다. 1993년 영화 '쥬라기 공원' 포스터를 우연히 본 조중규는 장난감 수입업체 창고에 쌓여 있던 공룡 장난감을 개당 600원을 주고 전량 매입했다. 이후 서울의 한 극장 앞에 좌판을 벌려 이를 5배 가격인 3000원에 판매했다. 그의 승부수는 정확히 적중하며 열흘 만에 완판되는 신기록을 작성했다. 조중규는 "당시 서울 30평형 아파트 한 채가 2억 5천만 원 정도였다"고 말하며, 20살에 이미 서울 아파트 반 채 값을 손에 쥐었다고 밝혀 모두를 감탄케 한다. 이를 들은 서장훈은 "영화가 흥행해서 다행이지, 어떻게 보면 상당히 무모한 투자 아니냐"며 놀라움을 감추지 못한다.7월 1일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr